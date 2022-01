Seraing-coach maakt zich druk over kunstgrasveld STVV: "Dit is eerste klasse onwaardig"

Intussen zijn de meeste coaches in België het al gewend, maar toch krijgen ze er vooraf telkens vragen over als ze op Stayen moeten spelen. Jean-Louis Garcia, coach van Seraing, had het nog niet meegemaakt en was er achteraf niet over te spreken.

Seraing verloor tegen STVV, maar achteraf had Garcia veel commentaar op het veld van de Kanaries. “Ik begrijp niet dat we op het hoogste niveau op zo'n terrein moeten spelen”, haalde hij uit. “Wie gevoetbald heeft, kan het beamen: kunstgras is bijzonder slecht voor knieën en gewrichten. Mijn spelers stonden vol met schaafwonden, verschrikkelijk. Dit is eerste klasse onwaardig.” Wel ook even in eigen boezem kijken, want het veld van Seraing is momenteel meer modderpoel dan grasveld. Dat probleem gaan ze bij STVV niet snel hebben natuurlijk.