📷 Feyenoord-icoon overleden op 75-jarige leeftijd

In Nederland is ex-voetballer Wim Jansen overleden. Hij leed aan dementie en werd uiteindelijk 75 jaar oud.

Wim Jansen speelde 476 keer voor Feyenoord en scoorde daarin 39 goals. Hij was één van de vaste pionnen in het elftal dat in de jaren ‘70 Europacup I en de UEFA Cup won. Hij pakte drie titels en een beker met de club. Jansen speelde ook 65 keer voor de Nederlandse nationale ploeg. Bij Oranje was hij van de partij op de WK’s van 1974 en 1978.

Na zijn carrière werd hij ook trainer. Dat deed hij bij Lokeren en in het buitenland, maar vooral ook bij Feyenoord. Hij pakte er twee bekers. In 1998 pakte hij bij Celtic de dubbel.

"Wim Jansen is een van de grootste voetballers die voor Feyenoord gespeeld heeft", klinkt het bij de Nederlandse club. "We verliezen een icoon én kind van de club."

"Hoewel het intense verdriet uiteraard overheerst, is de familie van Jansen tegelijkertijd opgelucht dat hem een lange lijdensweg bespaard is gebleven. De familie vindt het fijn dat hun Wim tot het laatste moment de regie in eigen hand heeft kunnen houden, zo hebben zij de club laten weten. We wensen de familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies."