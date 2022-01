'Stage van Duivels in Qatar valt weg, oefenpot in Europa gepland'

De Rode Duivels zullen in maart niet naar Qatar trekken voor een stage met de youngsters, zo schrijft Het Nieuwsblad.

De krant haalt het nieuws bij Ierse media. Zij schrijven dat de Rode Duivels op 26 maart een oefenwedstrijd spelen in en tegen Ierland.

Normaal zou bondscoach Roberto Martinez in maart met de minder ervaren Rode Duivels, met maximaal 50 caps, een stage houden in Qatar.

Volgens Het Nieuwsblad is van die stage in het Midden-Oostende geen sprake meer. Die zal wellicht hier in ons land plaatsvinden.