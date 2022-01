Vanhaezebrouck reageert na teleurstellend gelijkspel: "Paar spelers op hun beste niveau van dit seizoen"

AA Gent kon ook tegen KV Oostende niet winnen: 1-1. Toch was Hein Vanhaezebrouck na het treffen niet helemaal ontevreden.

"Als je tegen een ploeg speelt zoals Oostende, dan moet je zorgen dat je vooral niet snel op achterstand komt, zeker in ons geval. We missen al een aantal offensieve jongens die kunnen toveren. En we komen wél op achterstand met een vermijdbaar tegendoelpunt", aldus Vanhaezebrouck in zijn analyse.

"Daarna vonden we de diepte helemaal niet, ook al waren er wel mogelijkheden, maar we kwamen wel tot goede, fantastische gecombineerde acties. 1-1 aan de rust was meer dan verdiend geweest. We wilden meer momenten pakken in de tweede helft, maar uiteindelijk kan ik niet mistevreden zijn."

Heel hoog niveau

"Een aantal spelers waren op heel hoog niveau vandaag, op het beste niveau van dit seizoen wat hen betreft zelfs. De wissel van Lemajic was belangrijk, dan hadden we meer opties. Het doelpunt komt ook uit zo'n fase."

"Ik kan de ploeg niets verwijten, Gent heeft er alles aan gedaan en Oostende heeft heel goed verdedigd. Ik kan niemand iets verwijten. Er waren er die beter waren dan anderen, een aantal waren echt top, dan moet je met een puntje ook tevreden kunnen zijn."