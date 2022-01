Westerlo zet titelambities nog meer kracht bij en wint topper in 1B

Wat ze bij Westerlo zelf ook zeggen: de titel kan hen quasi niet meer ontsnappen in 1B. De Kemphanen mogen zich opmaken voor een terugkeer naar 1A.

Dinsdagavond was RWDM, de derde in de stand de tegenstander, maar ook zij konden Westerlo niet van hun traject afbrengen. Het werd 0-2 na goals Bernat en Vaesen. Beide goals vielen laat in de partij. Vaesen trok eerst de bal goed voor en Bernat schoot binnen. Daarna deed Vaesen het zelf met een fantastische uithaal.

Westerlo heeft nu tien punten voorsprong op Waasland-Beveren, dat één duel meer gespeeld heeft. RWDM volgt al op 11 punten, ook met een match meer. Met nog elf speeldagen te gaan, zal er al iets spectaculair moeten gebeuren om Westerlo van de titel in 1B te houden.