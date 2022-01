📷 Davino Verhulst loopt akelige blessure op in Griekenland, maar stelt fans gerust

Onlangs lag Davino Verhulst met een ijzersterke prestatie aan de basis van een onverhoopt punt tegen Olympiakos. Afgelopen maandag verging het de 34-jarige doelman een stuk minder goed.

Apollon Smyrnis, hekkensluiter in de Griekse hoogste klasse, ging op bezoek bij Asteras Tripolis na een laat doelpunt met het kleinste verschil onderuit.

Davino Verhulst was toen al onderweg naar het ziekenhuis. De ex-doelman van onder meer Racing Genk en Lokeren bleef op het uur na een harde botsing roerloos liggen op het besneeuwde veld.

De schrik zat er duidelijk goed in en Verhulst werd onmiddellijk afgevoerd. Via sociale media liet Verhulst weten dat hij het naar omstandigheden goed maakt, ondanks de pijn. Hoe ernstig de blessure aan nek of hoofd is, moet nog blijken.

@vsainsily qu'en est t-il du gardien d'Appolon Smyrnis?Dans le championnat grecque,a 19h30,le gardien Davino Verhulst est victime d'un choc à la tête sur un duel,il est sonné puis les medecins le laisse reprendre le jeu,2 min de jeu apres: arrêt cardiaque,débat ou pas débat?#EDS pic.twitter.com/RzslEozVId — Delobelle Biget (@fredbebel1310) January 24, 2022