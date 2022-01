'Royal Antwerp FC haalt Ecuadoriaanse verdediger binnen'

Antwerp roert zich op de transfermarkt. Het zou heel dicht bij de eerste winteraanwinst staan.

Volgens Het Nieuwsblad staat Antwerp dicht bij de komst van de Ecuadoriaanse verdediger William Pacho. Hij was vorige zomer al een target van The Great Old.

Antwerp wou toen 3 miljoen euro op tafel leggen voor Pacho, maar hij koos ervoor om in eigen land te blijven spelen.

Vorige maand werd hij met Independiente del Valle kampioen en zou nu klaar zijn voor een internationaal avontuur. Of hij meteen inzetbaar is, is nog maar de vraag.

Er zou een meerjarig contract op tafel liggen, zodat hij ook een optie voor de toekomst is voor Royal Antwerp FC.