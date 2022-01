Timmy Simons duidelijk voor belangrijk duel met Beerschot: "Beter voetbal brengen nu geen prioriteit"

Zulte Waregem speelde tegen OH Leuven opnieuw niet de beste wedstrijd van het seizoen. Tegen Beerschot is het stilaan alle hens aan dek.

"Ik moet mijn ploeg feliciteren dat ze Xavier Mercier uit de wedstrijd hebben gehouden, al konden we daardoor zelf iets minder risico nemen", aldus Timmy Simons na de 1-1 tegen OH Leuven.

"Maar de jongens hebben opnieuw de energie en de passie getoond om er in elk duel vol voor te gaan", vond hij.

Beter voetbal nu geen focus

"Het lijdt geen twijfel dat we beter voetbal willen brengen, maar nu kunnen we daar niet op focussen. We moeten nu vooral punten pakken."

"Zeker tegen rechtstreekse concurrenten zal dat nu moeten", beseft ook Simons dat de match tegen Beerschot belangrijk wordt.