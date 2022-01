OFFICIEEL: Antwerp haalt defensieve versterking binnen

Het hing al een aantal dagen in de lucht, maar nu is het ook officieel bekendgemaakt door de vertrekkende club en Antwerp zelf. Willam Pacho verhuist naar Antwerp als defensieve versterking.

William Pacho is een linksvoetige centrale verdediger van 20 jaar. De Ecuadoriaan kwam in zijn thuisland uit voor Independiente del Valle waar hij 40 wedstrijden voor speelde. Zo kwam hij onder andere in actie in de Copa Libertadores.

Volgens Transfermarkt.com bedraagt zijn transferwaarde momenteel 2.5 miljoen euro. Hij tekent een contract voor 5 seizoen bij de Great Old die hopen dat hij in de loop van volgende week kan aansluiten op training.

Gracias William por aportar tanto al Club . Mucha suerte en tu próximo reto. @official_rafc a cuidarlo mucho 😢 pic.twitter.com/OsD0qBM8S0 — Independiente del Valle (Desde 🏟️) (@IDV_EC) January 28, 2022