Ian Rush weet wat er scheelt met Lukaku bij Chelsea: "Het grote verschil is dat hij geen plezier heeft"

Romelu Lukaku zijn terugkeer naar Chelsea is nog niet geworden wat er van verwacht werd. Daarbovenop kwam nog eens dat controversiële interview. Ex-Liverpool-ster Ian Rush vond er ook maar niets aan.

Rush ziet dat Lukaku niet gelukkig is. “We weten allemaal dat Lukaku doelpunten kan scoren want hij heeft dat al op alle niveaus laten zien. Maar hij moet weer volledig fit worden, want hij ziet er niet bepaald scherp uit", klinkt het in Metro. "Je kan zelfs zeggen dat hij té hard zijn best doet. Ik heb dat ook meegemaakt, dat je in een situatie komt waar eventjes niks lukt. Dan ga je overwerken, wat alles nog slechter maakt. Als spits moet je soms gewoon je kans afwachten. Nadat je dan een keer gescoord hebt, valt alles weer in z’n plooi.”

Veel fans kijken nu naar het bestuur omwille van de beslissing om Tammy Abraham te verkopen en Lukaku terug te halen. “Tammy is echt makkelijk aan het scoren in Italië. Het klopt dat de Serie A niet zo sterk is als de Premier League, maar dan nog. Het grote verschil met Lukaku is dat Tammy plezier heeft op dit moment. José Mourinho geeft hem veel liefde, wat belangrijk is voor een spits. Bij Lukaku en Tüchel is daarvan niet meteen sprake. Het is nu dus belangrijk voor Lukaku om snel nog eens een doelpunt mee te pikken en vooral geduld te hebben. Op een dag zal hij opnieuw schitteren voor Chelsea.”