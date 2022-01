Igor De Camargo meteen van goudwaarde voor RWDM dat won van Moeskroen

RWDM klopte vanavond ook Moeskroen en blijft zo in de slipstream van Waasland-Beveren. Igor De Camargo was meteen van goudwaarde voor zijn nieuwe club.

De thuisploeg ging stevig van stant want na een dikke minuut spelen liet Lepoint zich kinderlijk eenvoudig aftroeven door El Ouahdi en centraal tikte De Camargo in twee tijden zijn eerste voor RWDM dit seizoen tegen de touwen: 1-0.

Moeskroen nam nadien wel over maar tot echt grote kansen kwam het nauwelijks. Een gevaarlijke voorzet van Tainmont werd net niet in doel getikt door Lepoint aan de tweede paal. Beide doelmannen bleven ook nadien werkloos, halfweg had RWDM een kleine voorsprong te pakken.



Na de pauze regende het kansen voor RWDM, maar ze konden de voorsprong niet direct uitdiepen. Moeskroen kan daar tegenover weinig brengen. De opdracht voor Moeskroen werd op twintig minuten van het einde nog wat zwaarder toen Angiulli een tweede gele kaart kreeg. RWDM profiteerde bijna meteen via Ephestion die opnieuw een prima bezoekende doelman op zijn weg vond. Uiteindelijk maakte Le Joncour het helemaal af door op vijf minuten van het einde de 2-0 staalhard voorbij Gillekens te schieten.