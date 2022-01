Officieel: Liverpool haalt in Portugal nieuwe winger voor zo'n 60 miljoen euro

Het werd al even in de wandelgangen gefluisterd op Anfield, maar nu is het ook officieel.

De Colombiaanse winger Luis Diaz trekt namelijk van Porto naar Liverpool. The Reds betalen nu zo'n 45 miljoen euro aan Porto maar het bedrag kan volgens BBC nog oplopen tot 60 miljoen euro met allerhande bonussen.

Met Mané en Salah zit Liverpool al enkele jaren goed op de flanken maar momenteel zitten de beide spelers nog op de Afrika Cup en wordt de spoeling dun. Ook bij mogelijke blessures en roteren, heeft Liverpool-trainer Klopp weinig kwaliteitsvolle opties op de bank zitten.

Als Diaz zijn statistieken van bij Porto ook in de Premier League doortrekt, is het alleszins een goede transfer; De Colombiaan scoorde immers 14 keer en gaf 5 assists in 18 duels voor de leider in de Portugese competitie. Hij was goed voor een doelpunt of assist elke 84 minuten.

"Ik ben heel blij met de aankoop van Diaz. Hij is altijd hongerig en weet dat je hard moet werken om succesvol te zijn. Hij is een vechter, daar twijfel ik niet aan. Diaz is een technische team speler met een neus voor doelpunten", klinkt het bij Jurgen Klopp in een eerste reactie.