📷 OFFICIEEL Marc Wilmots haalt speler van Moeskroen naar Marokko

Marc Wilmots is sinds november trainer van Raja Club Athletic in Marokko. De club kondigde de komst van Beni Badibanga aan.

Badibanga geraakte in de B-ploeg van Moeskroen en kwam niet tot spelen toe. De Belg met Congolese roots trekt nu naar Marokko.

Als prof kwam Badibanga voor het eerst in actie bij Standard in 2015. Hij speelde eerder ook voor Roda JC, Lierse en Waasland-Beveren.

That look full of focus and determination😤🦅💪🏻

Welcome Béni Badibanga🤝🏻#CluboftheCentury🇲🇦 #DimaRaja pic.twitter.com/nK0Nxnjehu