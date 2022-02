Waarom Gent geen versterkingen ging halen: "Eén van de weinige clubs die nog in Belgische handen is"

Er bewoog heel weinig inkomend bij AA Gent. Hein Vanhaezebrouck had vooraf al de beperkte financiële slagkracht aangehaald en kwam daar op zijn persconferentie nog even op terug.

De Buffalo's sloten de mercato af zonder versterkingen. "AA Gent is een van de weinige clubs die nog in Belgische handen is, zonder buitenlandse geldschieter", aldus Vanhaezebrouck bij HLN. "Door Covid is de financial fair play minder nodig. Maar wij kunnen niet zomaar geld pompen in de club, die we gezond proberen runnen."

De voorbije twee jaar zijn aangekomen bij Gent, zegt Vanhaezebrouck. "Dan voel je dat corona AA Gent zwaar treft. Spelen zonder publiek, en ook de fiscale regels, komen hard aan. Daarnaast is er ook de mondialisering van het voetbal. Als ik het vroeger goed deed bij KV Kortrijk, zag ik mijn sterkhouders steevast vertrekken in de winter voor peanuts. Bij Union moet je dat nu niet proberen. Zij gaan zelfs versterking halen."