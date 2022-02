Genk ziet verdediger geblesseerd terugkeren, ernst moet nog afgewacht worden

KRC Genk wacht de terugkeer van Angelo Preciado af. De rechtsachter speelde gisteren met Ecuador nog tegen Peru, maar moest geblesseerd het veld verlaten.

Preciado moest in de 81ste minuut naar de kant en moest ondersteund worden. Hoe ernstig de blessure is, zal nog moeten blijken.

Ecuador is wel een kunsstukje aan het neerzetten, want ze staan derde in hun kwalificatieronde voor het WK in Qatar, achter Brazilië en Argentinië. Vorige week speelden ze gelijk tegen Brazilië en gisteren werd het 1-1 tegen Peru. Met nog twee kwalificatiematchen tegen Paraguay en Argentinië hebben ze hun lot in eigen handen.