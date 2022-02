Ike Ugbo kon ook naar een ploeg uit 1A vertrekken, maar Genk weigerde

Tijdens de wintermercato verliet Ike Ugbo Racing Genk voor het Franse Troyes, op huurbasis tot het einde van het seizoen, met aankoopoptie.

Er was blijkbaar nog meer interesse in Ugbo dan enkel de Franse club Troyes. Dat verklapt Steven Defour, assistent-coach bij KV Mechelen, in de podcast 90 Minutes.

“Wij dachten er ook aan om Ugbo te halen deze winter, maar blijkbaar wou Genk dat niet”, zegt Defour resoluut. Ugbo was vorig seizoen nog actief bij Cercle Brugge.

Racing Genk haalde hem in de zomer van vorig jaar Ugbo binnen als de vervanger voor Onuachu. Na zes maand en zes goals is hij al weer weg. Of hij nog terugkeert zal van Troyes afhangen...