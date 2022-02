🎥 Na het bekijken van het reglement en de beelden: penalty voor Anderlecht was correct

Anderlecht is in Eupen door het oog van de naald gekropen, maar had daar wel twee strafschoppen voor nodig. En over die laatste was er nogal wat te doen. Want het was niet duidelijk hoe die tot stand was gekomen. Na raadpleging van de regels en de beelden bleek die correct.

Peeters kwam wild in op Refaelov, maar die leek buiten de zestien te staan. Maar de Israëliër zijn voet hing wel degelijk in het strafschopgebied en die wordt daar geraakt. Zelfs als de voet in de lucht is, wordt die beschouwd als in de zestien en het is op die voet dat de fout gemaakt werd. Dus volgens de regels is het wel degelijk penalty. "In Brussel zou die strafschop niet gevallen zijn", aldus Eupen-trainer Stefan Krämer. "Ik heb het nog niet gezien", aldus Kompany. "Ik weet het niet." Al kan Kompany wel niet meer klagen dat fiftyfifty-fases met de VAR veelal in hun nadeel uitdraaien...