Eupen-sterkhouder is het beu: "Ik draag een label als goede speler voor kleine clubs, maar..."

Stef Peeters kan zijn frustraties niet meer verbergen. De middenvelder is week na week één van de uitblinkers bij KAS Eupen, maar de kans bij een Belgische topclub lijkt niet te komen.

Standard was afgelopen zomer eventjes geïnteresseerd in Stef Peeters, maar concreet werd die interesse nooit. Ook de andere Belgische topclubs hebben de naam van de middenvelder nooit in hun schriftjes neergepend.

“Het is frustrerend”, aldus Peeters in Le Soir. “Ik wil niet arrogant zijn, maar ik behoor wekelijks tot de beste spelers van mijn ploeg. Ik wil hogerop, maar wat kan ik doen als er geen enkele club komt aankloppen? Ik heb het gevoel dat ik een label draag als goede speler voor kleine clubs.”

Ik wil ook weten wat het is om voor een topclub te voetballen

Peeters ziet Julien de Sart als zo’n voorbeeld. “Hij is één van de beste spelers van KAA Gent, maar zat daarvoor drie seizoenen bij KV Kortrijk omdat niemand hem wilde hebben. Wel, ik wil ook weten wat het is om voor een topclub te voetballen.”