Egypte komt met voorstel aan CAN na drie verlengingen op rij gespeeld te hebben

Egypte staat in de finale van de Africa Cup, maar het heeft bloed, zweet en tranen gekost. Net als in de vorige twee partijen moesten Salah en co. verlengingen afhaspelen.

In de achtste finales had Egypte strafschoppen nodig om met Ivoorkust af te rekenen, in de kwartfinale ging Marokko na verlengingen voor de bijl. Ook donderdag was het prijs. Na 120 minuten gaf het scorebord nog steeds 0-0 aan in de kraker tegen gastland Kameroen. Uiteindelijk haalde Egypte het alweer na strafschoppen.

Na afloop van de zege kwam assistent-coach Diaa Al-Sayed met een voorstel voor de Afrikaanse voetbalbond CAN. "Wij vragen om de finale pas op maandag te laten plaatsvinden in plaats van zondag. Senegal heeft sowieso al een dag meer rust dan wij."

Of het effectief zover zal komen, is maar de vraag. De Europese topclubs zien hun spelers liever vandaag dan morgen terugkeren. Bovendien is een maandagavond voor tv-zenders, die miljoenen hebben betaald voor de rechten, een stuk minder interessant.