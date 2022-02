Ilias Sebaoui tekent zijn eerste profcontract bij Beerschot

Ilias Sebaoui heeft vandaag zijn eerste profcontract getekend bij Beerschot. Hij tekent tot 2025. De jonge middenvelder wordt zo beloond voor zijn knappe prestaties de afgelopen maanden.

Sebaoui vierde vorig weekend tegen Zulte Waregem zijn eerste doelpunt bij de A-ploeg van Beerschot. Vandaag tekende hij zijn eerste profcontract bij de ploeg van zijn hart. “Ik ben heel erg blij dat al mijn harde werk beloond wordt. Ik wil mijn familie bedanken en ook alle jeugdtrainers die ik gehad heb. Zij hebben dit mee mogelijk gemaakt. Dit is voor mij een extra motivatie om mezelf nog harder te smijten", staat er op de website van Beerschot.

“Ilias is technisch onderlegd en heeft een goede actie in huis, dat zagen we ook al tegen Zulte Waregem”, knipoogt Marc Noé, coördinator van de jeugdwerking van Beerschot. “Hij heeft dit seizoen heel hard ingezet op kracht- en conditiewerk en kon ook zijn statistieken stevig optrekken bij de beloften. Daardoor is hij een completere voetballer geworden. Bovenal is hij een jongen met een gouden mentaliteit. Toen hij hoorde dat hij niet mee op zomerstage mocht in het begin van het seizoen, koos hij ervoor om nog harder te gaan werken. Veel jongens zouden dan de handdoek in de ring gooien, maar Seba niet. Zo’n mentaliteit kan ik alleen maar toejuichen. Nu is het aan hem om die werkijver aan de dag te blijven leggen en stap voor stap progressie te blijven maken.”