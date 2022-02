Tom Caluwé blikt terug op Mechelse mercato: "We zijn klaar voor de laatste rechte lijn, top acht moet haalbaar zijn"

KV Mechelen legde Dries Wouters al eerder in de mercato vast. Pas op de slotdag werden met Rick van Drongelen en Elie Youan ingelijfd. "Het werd nog verrassend druk", geeft sportief manager Tom Caluwé aan in Het Laatste Nieuws.

KV Mechelen nam afscheid van Igor de Camargo, Sheldon Bateau, Joachim Van Damme en Ferdy Druijf. Dries Wouters werd gehuurd van Schalke 04, maar op de slotdag kon Malinwa ook nog de komst van Rick Van Drongelen en Elie Youan bekendmaken.

"Het was verrassend druk", vertelt Caluwé. "Rick zal niet veel tijd nodig hebben om zich aan te passen. Hij heeft veel kwaliteiten: linksvoetig, stevige kerel... Een speler die wij normaal niet zouden kunnen halen, maar hij zat op een zijspoor bij Union Berlin. Elie was dan weer lang onhaalbaar voor ons, maar uiteindelijk bleek er toch iets mogelijk te zijn. Hij is een beweeglijke spits met snelheid. Bovendien hebben we een haalbare aankoopoptie afgedwongen", aldus Caluwé.

Malinwa staat op de zevende plaats en telt twee wedstrijden minder dan de concurrenten. "Het was aan ons om de kern strijdbaar te houden voor de opgelegde ambities. We mogen zeggen dat ons dat gelukt is", aldus Caluwé. "We zijn klaar voor de laatste rechte lijn van de competitie, de top acht moet zeker haalbaar zijn voor ons."