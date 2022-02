Vanhaezebrouck beseft dat Gent zondag op Jan Breydel moet stunten: "In competitie staan we er nog slechter voor"

AA Gent verloor in eigen huis in de Beker van België van Club Brugge (0-1) en dus wordt het een zware dobber om de finale nog te kunnen bereiken. En in de competitie gaat het ook al niet vlot.

Dat beseft ook Hein Vanhaezebrouck allemaal. Zondag wacht namelijk al een nieuw duel met Club Brugge, deze keer in de competitie. "We moeten nu de knop omdraaien voor de competitie", aldus de coach van de Buffalo's in een reactie na de bekerwedstrijd. Competitie "Maar in de competitie staan we er nog slechter voor. We hebben veel punten weggegooid in januari", beseft Vanhaezebrouck. "We moeten zondag bijna gaan stunten op Brugge om weer in de running te komen. Dat zal niet evident zijn."