📷 OFFICIEEL Fernando Canesin trekt naar ploeg van Ronaldo

Fernando Canesin heeft een transfer beet. Hij trekt naar de Braziliaanse tweedeklasser Cruzeiro.

Cruzeiro is een club met naam en faam in Brazilië, maar zakte helemaal weg naar de tweede klasse. Ondertussen is de club echter overgenomen door Ronaldo.

Hij wil de oude glorietijd van de club terug tot leven brengen. Er werden de voorbije dagen heel wat spelers aangetrokken, waaronder ook Fernando Canesin.

Canesin is bij ons bekend voor zijn passages bij Anderlecht, waarna hij ook nog naar KV Oostende verkaste. Momenteel speelde Canesin bij Athletico.