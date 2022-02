Oostende heeft een reus en die stond - verrassend - meteen in de basis: "Maar ik wil nog altijd slagen in de Premier League"

Toch wel een verrassing toen we het wedstrijdblad van KVO-OHL te zien kregen. Geen Guillaume Hubert in doel bij Oostende, maar wel de nieuwe doelman Kjell Scherpen, die pas vijf dagen geleden aankwam.

Blijkbaar mocht Scherpen spelen omdat hij niet speelgerechtigd is in de inhaalmatch tegen Zulte Waregem woensdag. "De beslissing is gisteren genomen, denk ik", aldus Scherpen zelf. "Uiteraard ben ik blij dat ik direct mocht spelen. Maar een leuk debuut was het natuurlijk niet. We gaven het te makkelijk weg. Ik kon één goeie redding doen in de eerste minuut, maar aan de drie goals kon ik weinig doen. OHL maakte het verschil door efficiënt te zijn."

Menig aanvaller gaat nog schrikken als hij Scherpen op zijn weg tegenkomt. De 2m06 grote Nederlander is een indrukwekkende verschijning. Hij wordt geleend van Brighton, maar over zijn toekomst laat hij geen twijfel bestaan. "Ik zocht een ploeg waar ik wedstrijden kon spelen. Ik wist natuurlijk dat ik meteen geen eerste doelman ging worden bij Brighton, maar ik geloof nog altijd dat ik in de Premier League kan slagen. Daarom wil ik nu zoveel mogelijk matchen spelen en in de zomer op gelijke voet aan de voorbereiding beginnen bij Brighton."