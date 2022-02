Man van de match: Tissoudali, belangrijk met zijn voeten, groots met het hart

Hoe belangrijk Tarik Tissoudali voor die AA Gent is, werd zondagmiddag nog maar eens duidelijk op het veld van Club Brugge.

Door de Afrika Cup was Tissoudali enkele weken niet inzetbaar voor AA Gent. Nu is hij terug en dat laat zich meteen merken. Zonder Tissoudali speelde Gent 3 keer gelijk en verloor het thuis tegen Antwerp. Tegen Club Brugge konden de Buffalo's weer beroep doen op hun spits. Die liet zich opmerken met een doelpunt én een assist, dat kan tellen als je weet dat Gent twee keer kon scoren.

Het hadden er bovendien nog meer kunnen zijn maar een doelpunt van Tissoudali werd afgekeurd voor buitenspel. Terecht, al moest aan Tissoudali wel even uitgelegd worden hoe het kwam dat hij buitenspel stond als Mata nog op de lijn stond (Mignolet stond voor Tissoudali).

Maar naast zijn dribbelvaardigheid, snelheid en efficiëntie liet Tissoudali ook zijn hart zien na zijn treffer. Hij deed zijn shirt naar boven en droeg daaronder een ondershirt met daarop zijn steunbetuiging voor het in Marokko omgekomen kindje Rayan dat in een waterput gevallen was eerder deze week. Tissoudali is voor ons zonder meer onze man van de match.