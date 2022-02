Barcelona richt pijlen op Chelsea-target

Jules Koundé staat in de belangstelling van Barcelona volgens Sky Sports. Chelsea heeft de speler al lang in het vizier, maar Xavi zou de Fransman voor de neus van Tuchel kunnen wegplukken.

Koundé is al sinds 2019 een sterkhouder bij Sevilla, maar wil graag een stapje hogerop. Chelsea wordt al lang genoemd, maar nu is Barcelona ook in de dans gesprongen. Dat is opvallend want Sevilla staat ver voor op Barcelona in La Liga. Het is dus nog de vraag of het in deze tijd een stap hogerop is van Sevilla naar Barcelona.

Xavi is alvast een grote fan van de verdediger en Frans international.