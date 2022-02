Vijf Belgische en zes Nederlandse clubs vergaderen opnieuw over BeNeLiga en er ligt een format op tafel

Wie dacht dat het idee van de BeNeLiga al opgegeven was, komt bedrogen uit. De Belgische en Nederlandse topclubs praten immers nog steeds over het opstarten van een competitie der Lage Landen.

Er wordt immers opnieuw vergaderd tussen de Jupiler Pro League en de Eredivisie. Volgens Het Nieuwsblad gaan zes Nederlandse (Ajax, PSV, Feyenoord, AZ, FC Utrecht en Vitesse) en vijf Belgische clubs (Club Brugge, Anderlecht, RC Genk, Standard en AA Gent) met elkaar in dialoog over het opstarten van zo'n competitie.

In samenwerking met onderzoeksbureau Deloitte wordt er gepraat over een lightversie van de BeNeLiga. Er liggen verschillende scenario's op tafel. Eén daarvan is om voor de winterstop de gebruikelijke, nationale competities af te werken. De hoogst gerangschikte zes clubs zouden dan in de terugronde doorstromen naar de BeNeLiga om daar te strijden voor het kampioenschap en de Europese tickets.