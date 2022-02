Waarom Gent Mboyo niet gewoon ontslaat: juridisch probleem

AA Gent heeft dus duidelijk laten verstaan dat Petit Pélé Mboyo niet meer geselecteerd zal worden voor matchen. De aanvaller werd in januari opgepakt na partnergeweld en moest een nacht in de cel doorbrengen. Maar waarom dan geen ontslag?

Mboyo werd al eens veroordeeld voor groepsverkrachting en zijn transfer naar AA Gent werd niet overal op gejuich onthaald. Maar voor de gebeurtenissen van januari is hij niet veroordeeld en juridisch gezien kan een ontslag dus problemen opleveren. Daarom kiest Gent voor deze oplossing.

“De club wil duidelijk stellen dat ze onder geen beding geweld tegen vrouwen kan en zal aanvaarden.” De sponsors van Gent willen hem niet meer in het truitje met hun reclame op zien. De vrouw die door Ilombé zou aangevallen zijn, is intussen wel werkonbekwaam. Maar het gebeurde in de privésfeer en het relaas van die dag zijn moeilijk te achterhalen.