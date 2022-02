Marc Brys liet piepjonge Mousa Dembélé debuteren: "Gelukkig pikte Ajax hem er niet uit"

Mousa Dembélé (34) begint aan zijn afscheidstournee met Guangzhou City. Aan het einde van dit jaar hangt de Antwerpenaar zijn schoenen definitief aan de haak. Dat kondigde de voormalige Rode Duivel op Instagram aan. Wij haalden herinneringen op met Marc Brys, die Dembélé liet debuteren.

Dembélé's contract bij Guangzhou loopt nog tot eind 2022. Als het van de Antwerpenaar afhangt, stopt hij meteen met voetballen. In China is het een juridisch kluwen van jewelste om een lopend contract te verbreken. Hoe dan ook, Mousa Dembélé zal eind dit jaar meer dan de helft van zijn leven actief zijn geweest in het profvoetbal. Zo debuteerde Dembélé in 2004 op 16-jarige leeftijd voor Germinal Beerschot. De Ratten wonnen op het Kiel met 3-1 van Charleroi. Het was huidig OHL-coach Marc Brys die de 82-voudige international zijn eerste minuten in het profvoetbal liet maken.

Spitsennood

Al begint het verhaal eigenlijk nog een jaar eerder. Germinal Beerschot verkeert in spitsennood, waardoor Marc Brys enkele jeugdtrainingen ging volgen op de terreinen van het teloorgegane Germinal Ekeren. "Plots zag ik daar een jongen rondlopen met enorm veel potentieel. Hij was nog piepjong, maar heel balvast en ontzettend slim", vertelt Marc Brys aan Voetbalkrant.com. "Blijkbaar was Mousa nog maar vijftien jaar, waardoor we hem nog niet konden aansluiten voor het eerste elftal. We lieten hem als jonge knaap altijd meetrainen. Hij was een heel stille, bescheiden jongen.

Ajax

Het was de periode waarin Germinal Beerschot en Ajax een samenwerkingsakkoord hadden lopen. "Het kwam er de facto op neer dat Ajax een som geld betaalde en in ruil daarvoor een x-aantal jongens per seizoen mocht wegplukken. Gelukkig voor ons hebben ze Mousa er niet uitgepikt", aldus Brys.

Dembélé debuteerde op 16-jarige leeftijd met een korte invalbeurt. Drieëntwintig wedstrijden later nam het talent afscheid van Germinal Beerschot. Brys: "Hij wilde het altijd heel mooi doen en was als jonge gast al enorm balvast. Ik herinner me een thuiswedstrijd tegen Anderlecht waarin Vincent Kompany zijn handen meer dan vol had met Mousa. Helaas is hij aan het einde van het seizoen vertrokken naar Willem II... Voor een appel en een ei."

Verrast, noch verwacht

Bij achtereenvolgens Willem II, AZ, Fulham, Tottenham en Guangzhou City bouwde de Antwerpenaar een fenomenale carrière uit. Eind 2022 hangt Mousa Dembélé, 82-voudig international, de voetbalschoenen aan de haak. "Of ik verrast ben met de carrière die hij gemaakt heeft? Neen, want zijn kwaliteiten waren meteen duidelijk. Tegelijkertijd kon je dit ook niet verwachten. Mousa is een heel goeie gast. Geen grootspraak, geen allures. Gewoon, stevig met de voetjes op de grond. Hij is een heel goede mens én een heel goede voetballer."

Niet bezig met reconversie

Opvallend: Mousa Dembélé begon zijn carrière als spits, maar behaalde zijn grootse successen als middenvelder. Brys: "Toen hij kwam piepen, heb ik het zeker niet overwogen om hem lager op het veld uit te spelen. Waarom zou ik? Hij was toen nog in volle ontwikkeling, een eventuele reconversie was helemaal niet aan de orde. Al is het knap gezien om hem als defensieve middenvelder uit te spelen. Je kan er extreem moeilijk een bal van afpakken, wat erg belangrijk is in een sector waar veel volk staat. Daarnaast beschikt hij over een loepzuivere passing."