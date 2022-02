OFFICIEEL: Maxime Lestienne kan beginnen aan zijn avontuur in Singapore na vertrek bij Standard

De passage van Maxime Lestienne bij Standard is nu echt verleden tijd. Zijn nieuwe club in Singapore, de Lion City Sailors, heeft de komst van Lestienne officieel aangekondigd. Voor de linksbuiten het eerste buitenlandse avontuur sinds Standard hem in 2018 ging halen bij Malaga.

Het was al meerdere dagen bekend dat Lestienne zijn handtekening zou zetten onder een contract bij de Lion City Sailors. Inmiddels is alles ook helemaal afgerond. "Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan bij de Sailors, vooral omdat de club voor het eerst in actie komt in de Aziatische Champions League", zegt Lestienne op de site van zijn nieuwe werkgever.

Lion City Sailors are pleased to announce the signing of Maxime Lestienne ahead of the club’s defence of its Singapore Premier League title and maiden participation in the AFC Champions League in the 2022 season.



Read more 👇https://t.co/PihDeRpJXk — lioncitysailorsfc (@lioncitysailors) February 8, 2022

Bij de Sailors rekenen ze op de technische vaardigheden van Lestienne om mee in het laatste derde van het veld het verschil te maken. Het huiswerk bij de club uit Singapore, die vorig seizoen op de laatste speeldag de titel veroverde, is met de transfer van Lestienne in principe af.

Het begin van zijn periode daar is uiteraard ook het einde van zijn Standard-periode: Lestienne kwam 115 keer in actie voor de Rouches en trof in deze wedstrijden 22 keer raak. Dit seizoen kwam hij amper nog aan de bak aan de Boorden van de Maas.