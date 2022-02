Standard ziet mogelijk nog dure aanvaller vertrekken: "Concrete interesse uit Turkije en Zwitserland"

Met Renaud Emond plukte Standard tijdens de wintermercato een spits weg bij Nantes, Joao Klauss vertrok. Dat zou ook het geval kunnen zijn voor Jackson Muleka, die uit beeld is verdwenen bij de Rouches.

De 22-jarige Congolees sukkelde dit seizoen met verschillende kwaaltjes en pendelde daardoor tussen basis en bank op Sclessin. HLN weet dat er zich dinsdag nog een oplossing kan aandienen voor Muleka.

Zo zouden Kayserispor, Zürich en Young Boys Bern concrete interesse hebben om Muleka weg te halen bij Standard. .

De Rouches hadden in 2020 2 miljoen veil om Muleka te halen bij TP Mazembe. Zijn contract bij Standard loopt nog tot medio 2024. In 54 wedstrijden in het rode shirt was hij goed voor vijftien goals en vier assists. Hij scoorde onder meer in de verloren bekerfinale tegen Racing Genk.