Voormalig STVV-trainer, nu technisch directeur bij leider Union: "Mazzu weet hoe hij de verwachting voor een match moet invullen"

Union speelt zondag thuis tegen STVV. Bij de Brusselse leider vinden we ook Chris O'Loughlin terug. Ooit nog trainer van de Kanaries, maar nu technisch directeur bij Union SG.

Union is zo goed als zeker van play-off 1 en dus kan de nervositeit gaan toeslaan. "Stress? Bijlange niet”, weerlegt O'Loughlin in HBvL. “Ook niet voor het duel tegen STVV. Al spelen we tegen een stel oude vrienden, ik word er niet zenuwachtiger van. Mazzu weet bovendien als geen ander hoe hij bij de spelers kan vragen om de verwachting voor een wedstrijd in te vullen. Elke keer doet hij dat, match per match. Dat dit werkt, bewezen we op speeldag één tegen Anderlecht en recent opnieuw op Antwerp, waar we voor het eerst op bezoek kwamen. Dat is geen toeval meer.”

In Vorst houden ze intusssen de titelambities nog ver van zich af. “Daar zijn wij niet mee bezig. We gaan ons eerst proberen te plaatsen voor play-off 1. Als dat lukt, hebben we kort de tijd voor een reset. Pas daarna denken we aan het vervolg. Nu zijn wij alleen maar bezig met de match tegen STVV.”