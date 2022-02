Club Brugge wil Charles De Ketelaere met dit straf plan langer in België houden

Het plan CDK. Club Brugge heeft een plan klaar om Charles De Ketelaere langer in West-Vlaanderen te houden. En het moet gezegd: er is kans op slagen.

En het gaat niét om een contractverlenging. Charles De Ketelaere verlengde zijn lopende overeenkomst onlangs nog tot 2024, inclusief salarisverhoging. Toch staan de Europese topclubs in de rij om de viervoudig Rode Duivel in te lijven.

De voorbije maanden leek het er steeds meer op dat De Ketelaere ook effectief aan zijn laatste maanden in blauw-zwarte loondienst bezig is. Maar Vincent Mannaert heeft een plan om de aanvaller langer in België te houden.

Dé hoofdreden: het winterse WK in Qatar. De Ketelaere lijkt inmiddels een zekerheid in de selectie van Roberto Martinez. Het hoeft dan ook geen uitleg dat een transfer naar een topcompetitie - en vooral de bijhorende aanpassingsperiode - roet in het eten kan strooien.

Maar dat is niet alles. De Ketelaere beseft zelf maar al te goed dat een goede prestatie in het Midden-Oosten ervoor kan zorgen dat zijn marktwaarde stijgt én dat de absolute grootmachten zich melden.

Een zegen

En laat ons eerlijk zijn: ook voor de Belgische voetbalfan zou een iets langer verblijf in de pintjesliga een zegen zijn…