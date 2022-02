De Rode Duivels spelen in maart in... het Lotto Park en tegen toch wel verrassende tegenstander

Voor het oefenkamp in maart worden enkel spelers met minder dan 50 interlands geselecteerd. De KBVB heeft nu ook bekendgemaakt tegen wie ze op 29 maart zullen sparren. Dat wordt dus Burkina Faso, halve finalist op de Africa Cup.

Het oefenprogramma van de Rode Duivels in maart is helemaal rond. Na de vriendschappelijke interland op 26 maart in Dublin tegen Ierland (aftrap 18.00 u. Belgische tijd) spelen ze op dinsdag 29 maart in het Lotto Park van Anderlecht tegen Burkina Faso (aftrap 20.45 u.).

Het is de eerste keer in de geschiedenis dat België het tegen dit West-Afrikaanse land opneemt. Burkina Faso staat 56e op de FIFA ranking en was halvefinalist op de Africa Cup. Het schakelde in de kwartfinale Tunesië uit en strandde in de halve finale tegen Senegal.

“In de voorbereiding op een WK is het ook goed om tegen landen uit andere continenten te spelen. Met zijn halve finale op de Africa Cup heeft Burkina Faso alvast aangetoond dat het een interessante tegenstander voor de Rode Duivels kan zijn", aldus Roberto Martinez.

De bekendste spelers bij Burkina Faso zijn doelman Hervé Koffi van Sporting Charleroi, Bertrand Traoré van Aston Villa, ex-KV Mechelen aanvaller Hassane Bandé en spits Abdoul Tapsoba van Standard.

De wedstrijd wordt in het Lotto Park in Anderlecht gespeeld en niet in het Koning Boudewijnstadion dat zich minder leent voor oefenwedstrijden op weekdagen en ook minder comfort te bieden heeft. Bovendien is de nabijheid van Anderlecht vanuit het Proximus Basecamp in Tubeke ook een pluspunt.