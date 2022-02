Beerschot betreurt beslissing om hoofdtribune te sluiten: "Al flink wat verbeteringen gedaan aan deze tribune"

Beerschot kreeg gisteren het nieuws dat de hoofdtribune dicht moet. Een beslissing van de burgemeester op basis van een rapport van FOD Binnenlandse Zaken. De club betreurt die beslissing ten zeerste.

Beerschot heeft er immers alles aan gedaan om de veiligheid van iedereen te waarborgen. "Sinds afgelopen zomer hebben we al een flink aantal verbeteringen hebben gedaan aan deze ­tribune”, zegt pers­verantwoordelijke Luther Rommens in GvA. “Voor deze ­mensen in de hoofdtribune vinden we een oplossing, zodat ze de wedstrijd van zondagavond kunnen bijwonen. Ook voor de houders van een loge ­willen we tegen dan met een ­alternatief komen.”

Beerschot wil tegen volgend seizoen de tribune helemaal in orde krijgen. “Sinds vorige zomer, toen we een afwijking gekregen hebben en een beperkt aantal ­toeschouwers op de hoofdtribune aanwezig mocht zijn, is er hard gewerkt aan het verbeteren van de veiligheid. De situatie is al ­verbeterd en de resterende ­problemen worden de komende periode opgelost. We streven ­ernaar om tegen volgend seizoen opnieuw de maximum­capaciteit van deze tribune te ­benutten.”