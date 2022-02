Slecht nieuws voor Yannick Carrasco: Rode Duivel heeft positief getest op het coronavirus

Atlético Madrid neemt het deze avond op tegen Getafe in de Spaanse competitie, maar de Spaanse topclub zal het zonder Yannick Carrasco moeten doen. De vleugelspeler heeft positief getest op het coronavirus.

Yannick Carrasco is dit seizoen één van de sterkhouders bij een matig Atlético Madrid, maar de Spaanse topclub zal het een tijdje zonder haar vleugelspeler moeten doen. De club heeft het nieuws zelf laten weten op Twitter.

Carrasco heeft namelijk positief getest op het coronavirus. Daardoor mist hij de wedstrijd van dit weekend tegen Getafe. Het is onduidelijk hoe lang Carrasco onbeschikbaar zal zijn, maar hij zal snel van het virus verlost moeten zijn, want op woensdag 23 februari wacht een belangrijke confrontatie met Manchester United in de Champions League.