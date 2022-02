Marokkaanse spelers van Standard spelen met speciaal shirt om overleden kind te herdenken

Voetbal mag dan wel een belangrijke plaats in ons leven hebben. Sommige gebeurtenissen overstijgen het voetbalgegeven.

Zo denken Selim Amallah en Mehdi Carcela er ook over. Na de dood van het 5-jarige kindje Rayan dat in een waterput gevallen was en ondanks een reddingspoging enkele dagen later overleed, kwamen er van over heel de wereld steunbetuigingen.

Vooral binnen de Marokkaanse gemeenschap zelf regende het reacties op de onfortuinlijke dood van Rayan. Vorige week had Tarik Tissoudali een ondershirt aan met steunbetuigingen voor Rayan en zijn familie.

Een week later spelen Selim Amallah en Mehdi Carcela, de Marokkaanse spelers van Standard, tegen Racing Genk met een speciaal shirt. Daarop staat niet hun naam maar wel die van Rayan.