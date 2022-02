Wouter Biebauw wil na dit seizoen nog doorgaan: "Persoonlijk is het genieten"

Wouter Biebauw heeft nog tot juni 2022 een contract bij Beerschot. Sinds vorige maand is hij weer de nummer één bij de Ratten.

Biebauw heeft altijd als doelstelling gehad om in zijn carrière 300 matchen in 1A en 1B te spelen. Momenteel heeft hij er 291 achter zijn naam staan. En er zijn nog 9 matchen te spelen…

Als is het geen pleziertje ook als je 13 goals binnenkrijgt in 5 wedstrijden. “Ik geef ons nog 5 à 10 % kans op redding. Ook omdat we nog tegen Gent, Antwerp, Club Brugge en Union moeten spelen. Maar al gaat de club door een moeilijke periode, persoonlijk is het voor mij wel genieten. Ik kan mij nog eens tonen. Ik zeg het nog na elke match tegen mijn vrouw Heleen: ik heb mij geamuseerd”, vertelt Biebauw aan de Krant van West-Vlaanderen.

“Omdat er op mijn persoonlijke prestaties niet veel op te merken is, denk ik. En omdat Beerschot een plezante club is en blijft, hoe de supporters ondanks alle ellende ons blijven aanmoedigen is toch apart. Hun zwarte humor is bij momenten hilarisch. Maar ook omdat ik besef dat dit mijn laatste matchen in 1A kunnen zijn.”

Toch hoeft het deze zomer nog niet te eindigen. “Ik heb nu toch weer de smaak te pakken nu ik merk dat ik het niveau van 1A nog aankan. Ik vind zelfs dat ik een betere keeper ben dan tien jaar geleden – rustiger, meer ervaring… Afwachten of er nog interesse is, maar ik wil sowieso zo lang mogelijk spelen. Liever in 1A dan in 1B en liever eerste dan tweede doelman. Misschien kan ik bij Beerschot blijven, waar ik veel respect krijg, we zien wel.”