Antwerpspeler Viktor Fischer is met succes geopereerd aan de enkel.

Viktor Fischer maakte zijn laatste minuten bij Antwerp op 19 december. Dit jaar kwam de Deen nog niet in actie. Hij sukkelt al een tijdje met een enkelblessure. Vrijdag werd hij succesvol geopereerd. Wanneer hij terugkomt is nog niet geweten. Antwerp tweette zelf dit: "We wachten nog even het verloop van zijn herstel af om een timing te kunnen plakken op zijn terugkeer".

Dit seizoen speelde Fischer mee in achttien wedstrijden in de Jupiler Pro League. Daarin was hij goed voor drie doelpunten en zes assists. Antwerp hoopt zo snel mogelijk opnieuw beroep te kunnen doen op de voormalige speler van Ajax.