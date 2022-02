Ronaldo onder vuur en krijgt van Manchester-krant zelfs maar 3 op 10, Portugees slaat terug op sociale media

Cristiano Ronaldo zijn terugkeer naar Manchester United is vooralsnog geen groot succes te noemen. De Portugees scoorde wel al 14 keer, maar ook hij kan van een vierkant lopende ploeg geen vlot ronddraaiend geheel maken.

Na het gelijkspel tegen Southampton kreeg hij na een teleurstellende prestatie en enkele gemiste wenkende kansen een 3 op 10 van de Manchester Evening News. Dat hij al zes matchen op rij niet meer gescoord heeft, zorgt ook voor onvrede bij het publiek, die hun vedette op sociale media op de korrel namen.

CR7 liet zich wel niet onbetuigd en postte ook een reactie. “De steun die je krijgt in slechte tijden is waardevoller dan de steun die je krijgt in goeie tijden”, schreef hij.