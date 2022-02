OFFICIEEL: Ex-speler Anderlecht gaat in herfst van zijn carrière tegen degradatie vechten in Griekse tweede klasse

Zo zat Capel sinds juni 2020 zonder club, nadat zijn contract bij het Maltese Birkirkara afliep. Meer dan 1,5 jaar later heeft Capel een nieuwe uitdaging te pakken.

De flankaanvaller, 33 jaar oud intussen, ondertekende een contract tot het einde van het seizoen bij Irodotos FC, het nummer vijftien uit de Griekse tweede klasse.

Al is het maar de vraag hoe fit Diego Capel nog is. Zijn laatste officiële wedstrijd dateert alweer van bijna twee jaar geleden. Op 8 maart 2020 mocht Capel zes minuten invallen in de 0-2-zege van Birkirkara op het veld van Gzira United.

Transfer Bomb 👉 Irodotos FC agreed with the 34yo Spanish LW Diego Capel (free agent) and is waiting for him on Monday night in Heraklion to sign contract until the end of the season. @diegocapelfans @Diego11Capel #superleague2 #diego_capel #Ηροδοτος @Emirates_FC #Transfers pic.twitter.com/WVDkkkCGcP