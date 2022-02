Bellamy doet onthulling: "Kompany wou hem in de trainersstaf"

Craig Bellamy heeft bij The Celtic Star een onthulling gedaan. Vincent Kompany wou eigenlijk Ange Postecoglo bij zijn sportieve staf halen, maar de Australiër koos uiteindelijk voor Celtic.

Op dat moment was Postecoglou coach van het Japanse Yokohama F. Marinos. Kompany wil overal van op de hoogte blijven en was onder de indruk van de werkwijze van de Grieks-Australische trainer.

“Hij (Kompany) is zo vooruitstrevend en hij wil alles weten. Hij vraagt zich af wat hier aan de hand is, wat daar in Japan aan de hand is. Hij was onder de indruk van het werk van Ange Postecoglo, maar hij ging uiteindelijk naar Celtic. Hij wilde hem bij ons binnenhalen. Hij loopt voorop in die dingen."