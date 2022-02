'Pochettino ziet verhuis naar Manchester United zitten, maar stelt een héél belangrijke eis'

PSG gaat volgend seizoen niet door met Mauricio Pochettino. De Argentijn kan echter meteen verhuizen naar Old Trafford. Al heeft hij wel een voorwaarde om aan de slag te gaan bij Manchester United.

Mauricio Pochettino en Erik ten Hag zijn de topkandidaten om de nieuwe coach van Manchester United te worden. De gesprekken met eerstgenoemde zijn lopende, maar de Argentijn stelt één belangrijke eis alvorens in te gaan op het aanbod.

The Telegraph weet dat Pochettino de komst van Harry Kane naar Old Trafford afgerond wil zien vooraleer hij zelf zijn handtekening plaatst. De coach werkte eerder bij Tottenham Hotspur al samen met de Engelse spits. Kane zelf gaf de voorbije jaren al meermaals aan dat hij in zijn carrière andere oorden wil opzoeken.