Antonio Conte uit kritiek op Tottenham-bestuur: "Dat is de visie van deze club"

Antonio Conte, de Italiaanse manager van Tottenham, zit klaarblijkelijk niet op dezelfde golflengte als zijn bestuur.

In november haalde Tottenham Antonio Conte als manager. De Italiaan deinst er niet voor terug om zijn bestuur openlijk te bekritiseren. In een gesprek met Sky Italia hekelde Conte de wintermercato van de Spurs.

"Wat er in januari gebeurde, was echt niet gemakkelijk. Vier spelers, die allemaal van waarde waren, zijn vertrokken. De club haalde slechts twee versterkingen, waardoor we op papier verzwakt zijn. Betancur en Kulusevski zijn twee ideale profielen voor Tottenham. De club is op zoek naar jonge spelers die zich verder kunnen ontwikkelen. Zo gaat dat hier. Dat is de visie en filosofie van deze club."

"Maar als je competitief wil zijn, moet je ook 'afgewerkte producten' in huis halen, iets oudere jongens die het klappen van de zweep kennen. Zij brengen het niveau naar omhoog en geven ervaring door aan een elftal. Maar nogmaals, dat is de filosofie van de club niet", besluit Conte.

De Spurs verloren hun laatste drie competitiewedstrijden en zijn in de Premier League intussen weggegleden naar plaats acht.