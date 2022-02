Oproep Kompany over reglement wedstrijdkernen wordt serieus genomen

Het was Vincent Kompany die er voor het eerst openlijk over sprak, maar er zijn nog andere topclubs in België die hem erin volgen: hij ijvert om de kernen op wedstrijddagen uit te breiden. Dat idee valt niet helemaal in dovemansoren.

Verschillende andere grote clubs denken daar nu ook aan om het op tafel te werpen tijdens één van de komende Pro League-vergaderingen. Het idee er achter: jeugdspelers meer de kans geven om de beleving van een wedstrijddag mee te maken of zelfs eens te kunnen invallen.

Kompany heeft het al een paar keer uitgelegd: "Dat er maar 18 man op het wedstrijdblad mag staan, is eigenlijk belachelijk. In de grotere competities zijn er dat al 20 of 21 of meer geworden, maar hier blijven ze achter. Als ik een ruimere bank had gehad, had ik ook een paar jongeren al meer kansen kunnen geven."

Om bij Anderlecht te blijven, is Marco Kana daar een goed voorbeeld van. De middenvelder blijft door de concurrentie met Ashimeru, Cullen en Olsson dikwijls als vierde keuze achter. "Je doet ook meestal vervangingen in het aanvallend compartiment", haalde Kompany nog aan. Daarom kiest hij meestal voor één doelman, één centrale verdediger, één flankverdediger, één middenvelder en drie aanvallende opties op zijn bank. Kana valt zo meer dan hem lief is uit de boot.

In Engeland en Duitsland zijn ze al een poosje overgestapt naar 21 spelers in de wedstrijdkern, in Spanje en Italië is dat zelfs 23. Het besef dringt stilaan door dat dat ook voor België geen slechte oplossing zou zijn. En waarom niet? Niemand is verplicht om 10 spelers op zijn bank te zetten en voor zij die wel willen, zou het ideaal zijn om enkele jeugdspelers mee te nemen.

Al mag het natuurlijk ook niet gebruikt worden om nog drie extra buitenlanders op de bank te zetten. Enkele regels daaromtrend zouden dus ook niet misstaan.