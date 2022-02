Jelle Van Damme verduidelijkt klacht die hij neergelegd heeft in zaak Duchâtelet

Roland Duchâtelet beweerde begin deze week dat hij nieuwe aanwijzingen heeft in het dossier van matchfixing van het seizoen 2013-2014.

Duchâtelet legde klacht neer en kreeg ook Paul-José Mpoku en Jelle Van Damme zover om dat te doen. Ze eisen elk 500.000 euro aan misgelopen inkomsten.

Van Damme komt vandaag langs bij de voetbalpodcast MidMid van Eleven Sports. In een voorsmaakje is er al een eerste reactie van Van Damme te horen.

“Het gaat er mij om dat als alles blijkt te kloppen de malafide figuren die dat seizoen de titel in het voordeel van Anderlecht georkestreerd hebben onderzocht moeten worden. En dan moet ik inderdaad momenteel een klacht neerleggen tegen Anderlecht en Genk. Dat gaat niet over de huidige mensen bij die clubs, maar over het seizoen 2013-2014”, klinkt het bij Van Damme.