Thibaut Courtois in erg select groepje, mét ook een ex-doelman van Anderlecht

Thibaut Courtois heeft dinsdag voor de tweede keer weten te weerstaan aan een penalty van Lionel Messi. En dat is er weinigen gegeven.

Slechts met drie zijn ze ondertussen, de doelmannen die meer dan een strafschop van Lionel Messi wisten te keren.

Drie man

Thibaut Courtois deed het al eens eerder in de Supercup in 2013 alweer in Spanje, nu is het voor de tweede keer raak - of net niet.

De twee anderen? Diego Lopez en ene Ruben Martinez, die bij Barcelona werd opgeleid en ook nog een verleden heeft bij ... RSC Anderlecht.