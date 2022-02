Vitesse-coach beseft niet dat Openda geschorst is voor terugwedstrijd: "Waanzin ten top"

Vitesse ging donderdagavond in de Conference League met 2-1 onderuit op het veld van Rapid Wien. Het was niet toevallig Loïs Openda die het doelpunt scoorde voor de Nederlanders.

In het slot van de wedstrijd liep Openda nog tegen een gele kaart aan. De Club-huurling stond al op scherp, waardoor hij de belangrijke terugwedstrijd tegen de Oostenrijkers zal moeten missen.

Al waren ze daar bij Vitesse niet van op de hoogte, zo bleek achteraf. "Ah, is hij geschorst? Not good", reageerde Tomas Letsch, T1 van Vitesse, na afloop.

Pierre Van Hooijdonk was niet mals voor Letsch. "Dit is waanzin ten top: zowel van de trainer en de mensen daaromheen als de speler zelf. Dit is zo amateuristisch. Hoe kan het zijn dat je als coach niet op de hoogte bent van de gele kaarten in je selectie? En dan al zeker van je beste speler. Kom op hé!"