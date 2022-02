AA Gent stopt onmiddellijk samenwerking met Ilombé Mboyo

AA Gent heeft met onmiddellijke ingang het contract van Ilombé Mboyo verbroken. De club communiceerde niet over de redenen, maar die lijken duidelijk...

Ilombé Mboyo is dus geen speler meer van Gent. De Buffalo's hadden hem eerder al op non-actief gezet nadat die werd opgepakt door de politie voor huishoudelijk geweld. Samen met zijn eerdere veroordeling was dat eigenlijk al de druppel te veel. Maar Gent vreesde toen nog juridische problemen als ze hem zouden ontslagen.

Nu wordt hij ook nog genoemd in de omkoopaffaire van 2014, waar Roland Duchâtelet bewijzen over beweert te beschikken. Mboyo zou in de kleedkamer van Genk toen horloges hebben uitgedeeld om de match tegen Anderlecht te fixen. Te veel slechte reclame voor de sponsors en nu is er dus een einde gekomen aan de samenwerking.