Lierse Kempenzonen niet opgezet met laattijdige afgelasting tegen Westerlo

De wedstrijd tussen Westerlo en Lierse Kempenzonen werd door de Pro League toch uitgesteld.

De situatie rond de storm Eunice werd vooraf als geen probleem beschouwd, omdat tegen 20 uur de kracht van de wind heel wat minder zou zijn.

Uiteindelijk besliste de Pro League toch om de wedstrijd af te gelasten. “Uiteraard staat veiligheid boven alles", vertelt CEO Yorik Torreele van Lierse K. bij Gazet van Antwerpen. "Maar tegelijk kan je niet zeggen dat deze storm niet aangekondigd was. Men had veel ellende bespaard indien de beslissing rond het al dan niet doorgaan van de wedstrijd vroeger zou genomen worden of de scheidsrechter zelf de eindverantwoordelijkheid kreeg.”

“Nu werden we rijkelijk laat op de hoogte gebracht, op het moment dat we al in volle voorbereiding op de avond zaten. In Nederland slaagt men er wel in om reeds op de middag een beslissing te nemen. Misschien moeten we daar maar eens een voorbeeld aan nemen.”

Beide ploegen gingen op voorhand akkoord om eventueel zaterdag of zondag te spelen, maar volgens de Pro League was dat niet meer haalbaar.